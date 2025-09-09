知名馬主家族蝕千萬放售深水埗元州街舖　呎價9000元較高峰平7成

民生區舖位價格較高位大幅回落。由已故馬主周南（原名周耀南）的相關人士持有的深水埗元州街一個地舖，最新叫價2,000萬元，呎價僅約9,090元，同時較4年前買入價3,108萬元，大幅低約36％。此外，代理指，鄰近舖位昔日呎價曾高見3.5萬元，現業主叫價較高位大幅回落74%。



美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，上述舖位為深水埗元州街4號順境樓地下舖位，地下建築面積約1,200平方呎，另設有符合消防條例，已獲政府批准的合法「入則閣樓」，建築面積約1,000平方呎，整個舖位合共約2,200平方呎。業主意向價約2,000萬元，折合每平方呎售價約9,090元。

昔日鄰近舖位呎價曾高見3.5萬元

舖位現連租約放售，物業現由中菜館租用，每月租金約65,000元，租期至2026年7月；若按上述意向售價計算，回報率達3.9%。伍賢明補充，鄰近舖位呎價曾高見35,000元，而現業主叫價較高位大幅回落74%，料將吸引投資者及實力用家關注。

深水埗元州街4號順境樓地下舖位。

業主為知名馬主周南家族 4年前買入價3108萬

另據資料顯示，上述舖位業主為億騰企業有限公司（BILLION RISE ENTERPRISE LIMITED），於2021年1月份以3,108萬元買入上述舖位，以最新叫價2,000萬元計算，恐需要大幅蝕讓36%或1,108萬元。

值得留意，舖位業主的公司董事均為香港企業家、香港名駒「爪皇凌雨」的已故馬主周南（原名周耀南）的相關人士，包括周南其妻子朱美屏、長子周永健、次子周漢文和幼子周家輝。

周南早於1995年購入第一匹馬，本想借用《三國演義》曹操的坐騎「爪黃飛電」為名，但秘書手民之誤，寫成「爪皇飛電」， 自此，周南其愛駒的名字，大部分均以「爪皇」開首。