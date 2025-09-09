百旺都低價收購鄧成波全幢舊樓　擬斥2億重建成上車盤　設開放式

鄧成波家族近年頻頻蝕讓放售旗下物業，部分投資者趁低吸納。鄧成波家族近日以6,300萬元沽出九龍城聯合道全幢商住樓，平均呎價7,248元。據悉，新買家為本地老牌發展商百旺都。發展商透露，計劃將大廈重建並發展上車盤，戶型涵蓋開放式至三房等，預料投資額約2億元。



市場消息表示，涉及的大廈為九聯合道6至8號全幢商住樓，樓高4層，地盤面積面積約2,752平方呎；屬於商住甲類地盤。1至3樓共提供6個住宅單位，每個單位面積約為990平方呎，地下則設2個商舖每個地舖建築面積約為1,376平方呎。

物業曾於2024年3月份推出放售，當時物業估值為1.38億元。最終於近日獲本地老牌發展商百旺都議價至6,300萬元承接，折合呎價約7,248元。

百旺都預料投資2億重建成上車盤、戶型涵蓋開放式至三房

百旺都透露，是次收購物業將計劃重建成全新住宅。由於項目重建後樓面面積可擴濶至2.2萬平方呎住宅樓面，折合樓面地價僅約2,800元，屬10多年前的呎價水平，有很大的升值潛力。而且住宅市場風險低，故決定入市。發展商預計項目將發展為上車盤，戶型涵蓋開放式至三房等，預計合共花費2億元作投資。

鄧成波家族2017年買入價1.2億

原業主為鄧成波家族，其於2017年斥資約2億元購入一籃子油麻地、深水埗及九龍城的物業。當中上述全幢舊樓買入價約1.2億元，即持貨8年轉手，帳面蝕讓5,700萬元，樓價大幅貶值約48%。

百旺都於1990年發展深水埗區住宅、近年投資酒店

資料顯示，百旺都為本地老牌發展商，於1990年起興建位於深水埗的住宅項目，其間合共發展約17幢住宅。對上一個項目為長沙灣君凱豪庭，項目於2008年入伙。發展商其後轉戰工商物業。直至近年則投資酒店及服務式住宅，當中於灣仔及西灣河均有新項目。

另外，百旺都集團的廖氏家族於上月亦以590萬元購入大埔太和中心2個單位，料用作長綫收租。