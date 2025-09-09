持貨10年帳面僅升3萬　馬鞍山迎海兩房837萬沽　扣使費最後得個吉

二手市場交投增加，馬鞍山迎海有業主以837萬元沽兩房連儲物房間隔，持貨10年轉手帳面僅升3萬元，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，料需實蝕離場。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山迎海3期迎海．星灣御17座中層G室，實用面積546平方呎，屬兩房連儲物房間隔，單位最初以約900萬元叫價放盤，經議價後以837萬元沽出，呎價15,330元。

馬鞍山迎海。

持貨10年帳面僅升3萬

至於，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為804萬元，而恒生估價則為771萬元。即最新成交價在估價內成交。

據知，原業主於2015年以834萬元購入單位，持貨10年，是次轉手帳面獲利約3萬元離場，單位期內僅升值約0.4%，如連同基本使費料明賺實蝕離場。