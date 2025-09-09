英皇般咸道the MVP即日開放示位參觀　周六招標14伙、最大2990呎

英皇國際（0163）旗下般咸道28號住宅項目the MVP今日（9日）宣布即日開放示範單位予公眾參觀，並落實於本周六推出14伙單位以招標形式發售，戶型包括三房及四房。



本周六推14伙招標 最大2990呎

英皇地產銷售及市場總監柯穎豪表示，項目於過去周末率先開放示範單位予VIP買家參觀，所有預約時段爆滿，反應熱烈。

有見及此，項目最新部署推出14伙單位，包括9伙三房單位，實用面積963至1,289平方呎；2伙四房單位，實用面積1,469平方呎以及3伙特色單位，實用面積1,244至2,990平方呎。單位預計於本周六以招標形式發售，大部份招標單位可望維港景。

參考港島區同類新盤

英皇地產顧問方文彬表示，項目意向價將會參考港島區同類新盤。另外，區內大戶型供應一向稀缺，近期豪宅市場亦連錄多宗成交，反映市場信心逐步回升，對項目銷情有信心。