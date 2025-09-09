英皇般咸道the MVP即日開放示位參觀 周六招標14伙、最大2990呎
撰文：李明珠
出版：更新：
英皇國際（0163）旗下般咸道28號住宅項目the MVP今日（9日）宣布即日開放示範單位予公眾參觀，並落實於本周六推出14伙單位以招標形式發售，戶型包括三房及四房。
本周六推14伙招標 最大2990呎
英皇地產銷售及市場總監柯穎豪表示，項目於過去周末率先開放示範單位予VIP買家參觀，所有預約時段爆滿，反應熱烈。
有見及此，項目最新部署推出14伙單位，包括9伙三房單位，實用面積963至1,289平方呎；2伙四房單位，實用面積1,469平方呎以及3伙特色單位，實用面積1,244至2,990平方呎。單位預計於本周六以招標形式發售，大部份招標單位可望維港景。
參考港島區同類新盤
英皇地產顧問方文彬表示，項目意向價將會參考港島區同類新盤。另外，區內大戶型供應一向稀缺，近期豪宅市場亦連錄多宗成交，反映市場信心逐步回升，對項目銷情有信心。
百旺都低價收購鄧成波全幢舊樓 擬斥2億重建成上車盤 設開放式持貨10年帳面僅升3萬 馬鞍山迎海兩房837萬沽 扣使費最後得個吉錦上路柏瓏I、II更新價單涉31伙 增折扣至30% 有單位劈價逾22%恒地土瓜灣壹沐加價2.5%加推81伙 折實均價18438元 入場456.3萬業主363萬「租轉賣」深井浪翠園兩房、貶值3成 收租4年都補唔返