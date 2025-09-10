「新界教父」陳日新家族成員放售九龍塘雅悉酒店　市值約4億

豪宅市道交投增加，已故「新界教父」陳日新家族成員，新近招標放售九龍塘佔地逾2萬平方呎的獨立屋地，市場估值約4億元，樓面地價每平方呎約31,395元。



世邦魏理仕表示，放售物業為九龍塘雅息士道18至20號，物業現狀為一幢二層高連停車場住宅物業，地盤面積約21,235平方呎，可重建樓面面積約12,741平方呎，市場估值約4億元，樓面地價每平方呎約31,395元。物業將以招標形式出售，截標日期為今年11月18日中午。

可重建1.27萬呎、每呎樓面地價31,395元

物業位於為九龍塘雅息士道，是區內罕有雙門牌號碼獨立地段，擁約180呎寬闊門面。世邦魏理仕香港資本市場部副董事甄梓謙續稱，是次九龍塘雅息士道18至20號獨立屋地為落成後首次放盤，業主家族持貨接近四十年。物業最大優勢為逾20,000平方呎地盤，新買家可考慮重建成逾12,000平方呎大宅或兩幢約6,000平方呎雙子洋房，而且仍可擁有近16,000平方呎的室外花園空間。

業主家族持貨接近40年首次放盤

另外，九龍塘雅息士道18至20號現時亦有賓館牌照，提供36間客房，新買家可研究翻新及改裝作教育、宗教或機構自用等用途。

九龍塘雅息士道18至20號。（代理相片）

業主為已故「新界教父」陳日新家族成員

翻查資料，上述九龍塘雅息士道18至20號獨立屋地的業主為嘉林邊發展有限公司（GRAMPIAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED），其公司董事包括陳飛龍、陳耀華、陳定華、陳飛鳳、陳秀華、陳安立，該批人士均為曾任鄉議局主席、已故「新界教父」陳日新的家族成員。

甄梓謙表示，2025年香港豪宅市場持續暢旺，如Mount Nicholson頂層特色戶以呎價約144,415元沽出，呎價創項目及亞洲分層住宅新高、九龍站天璽平台特色戶亦以呎價129,014元成交，創九龍一手住宅呎價歷史新高。他續指，九龍塘方面，去年至今已錄得12宗屋地成交，反映市場氣氛熾熱。

對上一宗九龍塘逾20,000平方呎屋地成交為林肯道3至5號，以4.3億元售出，樓面地價每平方呎約35,162元，可作為是次物業的價值參考。