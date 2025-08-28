湯文亮家姐都減磅！1.24億蝕放赤柱相鄰大平層　帳面料蝕380萬

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團持續放售旗下物業。第一太平戴維斯最新獲委任為出售南區三個住宅物業，包括舂坎角海天徑洋房及赤柱灘道兩伙相鄰平層單位，意向價分別為1.38億元及1.24億元。



當中赤柱灘道兩伙單位由紀惠集團主席廖湯慧靄，即湯文亮家姐持有，其於2017年以合共1.278億元購入單位，最新意向價較買入價蝕讓380萬元，樓價貶值3%。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，首先為赤柱灘道10A及10B號地下，2個單位實用面積均為2,832平方呎，間隔為四房，並設有專屬車位。物業屬區内罕見大平層，現連租約出售，每個單位的意向價分別為6,200萬元，即合計1.24億元。

舂坎角海天徑29號洋房意向價1.38億放售

另一伙為舂坎角海天徑29號洋房B，物業為雙層洋房設計，實用面積約3,354平方呎，間隔為五房設計，設有花園及天台，空間寬敞，適合舉辦私人聚會。另設特大私人車庫，可容納多輛車輛。物業以現狀及交吉形式出售，意向價約1.38億元。

廖湯慧靄2017年入市、現低買入價380萬

資料顯示，上述赤柱灘道2伙平層單位由紀惠集團主席廖湯慧靄，即湯文亮家姐所持有，其於2017年分別以6,600萬元及6,180萬元，合共1.278億元購入單位。按最新意向價計算，單位較當時買入價低出380萬元，8年間樓價輕微貶值3%。