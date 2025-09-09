投資者搶拍賣前入市　700萬買啟德維港1號兩房銀主盤　4年貶值43%

二手市場疲弱，啟德維港1號有銀主盤在拍賣前，獲本地投資者以高價700萬元買入，呎價約15,730元，是次成交價較拍賣開價595萬元高出17.6%。不過該單位在過去4年依然帳面蝕讓532.3萬元，蝕幅高達43%。



利嘉閣地產分行聯席董事李嘉輝表示，是次成交為啟德維港1號2A座高層F室銀主盤，實用面積約445平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望屋苑內園泳池景及遠望部分維港海景。

↓↓啟德維港1號銀主盤↓↓

據知單位屬銀主盤，原先已被安排以開價595萬元推出拍賣，但因為有本港投資者睇中屋苑樓齡新，設施多元化，加上滿意單位景觀及間隔，遂於上址推出拍賣前以高價700萬元買入，呎價約15,730元。

據悉，原業主於2021年以約1,232.3萬元一手買入後淪為銀主盤， 以是次成交計，單位4年帳面蝕讓532.3萬元或43%離場。李嘉輝補充，該屋苑目前放盤量約有12個，1房戶入場費由約565萬元起。