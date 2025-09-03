恒地土瓜灣壹沐即日開價、上樓書　首批81伙均價1.8萬、最平456萬

近月樓市略為回暖，大型發展商趁機推出全新盤。恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期，今日（3日）開放示範單位及上載樓書。發展商同步公佈樓盤首張價單，首批81伙，折實平均呎價17,988元，實用面積272至465平方呎。入場單位屬一房、實用面積272平方呎，屬第1座5樓L單位，折實入場費456.3萬元。



首批81伙折實平均呎價17988元

至於最低折實呎價單位屬第1座5樓A單位，屬三房間隔、實用面積465平方呎，折實呎價為16,233元。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民形容，首張價單為「壹沐了然價」，定價較同區一手有5至6%折讓，期後第2及3張價單，有機會加價加推，最快今周末對外開示位及接受認購登記，9月內展開首輪銷售。

形容首批屬「壹沐了然價」、較同區一手折讓5至6%

首張價單戶型涵蓋一至三房，當中一房涉25 伙、2房涉50伙、3房涉6伙。當中價單售價507萬元至989.1萬元、價單呎價18,037元至22,723元，折實售價456.3萬元至890.19萬元，折實呎價16,233元至20,451元。市值5.4億元。

6至7年前同區單幢新盤 首批均價介乎1.83萬至1.91萬

翻查同區新盤資料，位置上比較接近的樓盤為聲集團及其士集團與市建局合作的單幢樓津匯，僅一座提供175伙，實用面積由221至1,551平方呎，於2018年1月份開價，首批51伙，折實平均呎價19,151元，開放式戶折實入場費399.9萬元。

至於另一個較接近的樓盤為新世界（0017）的單幢盤瑧尚，於2019年3月開價，首批80伙，折實平均呎價18,301元，一房折實售價461.5萬元起。

而較近期則有2023年6月份開價的佳明集團（1271）旗下土瓜灣單幢盤明雋，首張價單，涉及30伙，折實平均呎價18,526元，折實最平開放式戶，折實價378.56萬元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民。（黃祐樺攝）

最細一房230呎

樓書詳情方面，林達民表示，單位涉及401伙，實用面積230至832平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中一房佔187伙、實用面積230至272平方呎；兩房佔186伙、實用面積312至379平方呎；三房佔26伙、實用面積428及465平方呎；另設2伙三房及四房特色、實用面積536及832平方呎。

恒地土瓜灣壹沐最細單位為1座3樓N室，實用面積230平方呎，另設平台334平方呎。

早前發展商指出，項目部署9月份正式推售第一期，當中第一期涉及401伙，主打一房及兩房，多數單位望海心公園，關鍵日期為2027年5月31日。另外第二期411伙，主打一房，部分單位望海景，關鍵日期為2027年7月31日。第二期有機會今年內推售。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。