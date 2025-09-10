施政報告前瞻　會地黃光耀倡減印花稅、關注啟德區內交通運輸系統

中原地產旗下首個跑道區旗艦店今日（10日）正式開幕，亦有多間發展商代表出席。當中有份出席的會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，市場預期美國減息，買家的入市信心正逐步增加。而區內的新盤大多已經落成，而且區內發展越來越成熟，相信未來將會是香港最受追捧的一個新發展區。



他又指， 雖然區內住宅供應多，但選擇同樣多，每個新盤的戶型、景觀及特點均不同，可以滿足所有買家的需求。而且隨著息口下降，發展商的貸款利息也會減低，因此發展商的貨尾銷售壓力將會緩和，可以因應市況以較為穩定的價格推盤，甚至有上調的空間。



會地黃光耀：關注啟德區內交通運輸系統

對於施政報告，黃光耀表示除了期望寬減印花稅外，啟德區發展商更關注區內的交通運輸系統，希望可以加快動工及落成而便利聒內居民。

集團推盤部署方面，黃光耀透露為配合施政報告的利好措施，集團旗下DOUBLE COAST 預計將於施政報告後推售第三期，而MIAMI QUAY亦預計其後推出首批以價單形式發售的單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

恒地韓家輝：天瀧短期內開放2伙全新示位參觀

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下跑道區天瀧銷情持續，向海單位已售出接近一半，短期內將會開放2個全新的示範單位予買家參觀。而尚未公佈的部分向內園單位將考慮於第四季或明年初推出。