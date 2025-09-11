嘉華新盤「嘉居·天后」首推30伙 折實均價24311元 入場794.5萬
撰文：黃祐樺 李煥好
嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后，今日（11日）公布首張價單涉提供30伙，折實平均呎價24,311元，入場費794.5萬元起。
首張單位涉30伙 兩至三房間隔
首張單位涉及30伙，包括兩至三房間隔，當中兩房佔23伙、三房佔7伙。實用面積由361至477平方呎，以最高折扣30%計，折實售價794.5萬至1343.62萬元，折實呎價22,008元至28,168元。
入場費794.5萬、兩房
入場單位為3樓C室，實用面積361平方呎，屬兩房間隔，扣除30％折扣優惠後，折實售價為794.5萬元，折實呎價為22,008元。至於，三房入場為3樓A室，實用面積477平方呎，折實售價1,115.61萬元，呎價23,388元。
嘉華國際營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，項目首張價單為「天后心動價」，開價參考自身樓盤素質及同區鐵路盤而定。談及樓市發展，她指本月市場氣氛轉好，相信受施政報告及美國減息帶動，將提振樓市，發展商亦將收窄折讓空間，屆時有更多投資者入市。
101 Kings Road 2024年首推51伙 一房入場488萬
參考鄰近北角及炮台山近年新盤，當中距離嘉居·天后只有6分鐘步程的101 Kings Road在2024年推出，首批51伙單位，折實平均呎價20,800元，一房入場價488萬元。
另維峯．浚匯於2019年推出，首批50伙單位，折實平均呎價25,951元，開放式戶入場價498萬元。至於, 維港頌於2017年推出，首批76伙單位，折實均價30,470元，一房戶入場價1,030萬元。
供74伙 戶型涵蓋兩至三房
嘉居·天后提供74伙，標準單位實用面積由361至477平方呎，特色單位實用面積則由324至986平方呎。戶型方面，項目涵蓋2及3房戶型，其中標準單位戶型包括46伙2房、23伙3房單位及5伙特色單位。
