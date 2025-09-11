明日大嶼交椅洲人工島暫停　高力：為私人市場打下一支「定心針」

高力發表報告，提出將香港發展為國際教育樞紐的願景，但本地教育資源與基礎建設存在差距及政策限制，認為本港尚未充分發揮其優勢，尤其在吸引非本地中學生方面。報告指出，香港目前面臨學生住宿短缺、校園發展分散且缺乏整體規劃，以及缺乏針對中學學生的寄宿設施等問題，預測至2028年學生宿位短缺將達到12萬個，主要受非本地學生需求激增及土地供應受限所影響。



此外，明日大嶼交椅洲人工島發展方面，發展局昨日指本屆政府不具備人工島填海的條件，環評工作亦會暫停。高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵認為，雖然政府暫時煞停「明日大嶼」計劃，但相信這只是審時度勢，其造地目標未變，但這為私人市場打下一支「定心針」，令未來樓宇供應可以預算，減少對物業價格出現太大波動。



(由左至右)高力香港估價及諮詢服務部地政諮詢主管鄺偉賢、高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵，及高力香港資本市場及投資服務主管翟聰。

預測至2028年學生宿位短缺將達12萬個

高力提出三項策略性倡議，以釋放投資潛力，促進香港成為全球各中學至大學階段的學生之首選教育目的地。高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，為鞏固香港作為國際教育樞紐的競爭力，有必要透過投資寄宿設施，擴大環球中學生的入學途徑；同時加快學生宿舍的發展，靈活善用現有資產，配合現代化政策框架；並推進以洪水橋作為核心基地的大學城願景。

高力呼籲加快寄宿學校基建發展，以支援非本地中學生的需求 。高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，政府應制定寄宿服務的監管框架，並透過批地及規劃寬免優惠，吸引私人投資者參與。發展商則應在國際學校附近興建專用寄宿設施，並採用組件式建築以加快施工及降低成本。

暫停明日大嶼審時度勢

對於政府日前指會暫停明日大嶼計劃的環評程序，李婉茵表示，造地是政府最大目標，但需小心處理財政狀況，目前財赤下暫停是審時度勢，加上未來仍有北部都會區提供土地，因此不能說是「胎死腹中」，又指今屆政府不做，可能下一屆政府上場會再審視。雖然不能說是擱置計劃，但相信此舉對私人市場來說是定心針。