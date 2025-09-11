明日大嶼｜發展局：人工島研究已耗資4億　項目放緩不礙公屋供應

特區政府在2018年提出「明日大嶼」大型填海造地計劃，當中核心項目為交椅洲人工島，但現屆政府將發展重心放於北部都會區建設，交椅洲人工島淡出政策討論。發展局局長甯漢豪周三（10日）表明，交椅洲填海工程未有條件於本屆政府任期內開展，又指該項目的法定環評程序已暫停。局方同日進一步回覆稱，交椅洲人工島項目是長遠土地供應的來源，現時處於前期規劃及研究階段。經深思熟慮相關因素後，政府在今年初公開表示，目前會聚焦發展北部都會區，而交椅洲項目的優次則較低。



發展局指出，交椅洲人工島項目現時進行的研究，包括填海工程的環境影響評估、海上及陸上交通影響評估、策略性道路及基礎設施的初步規劃等，直至2024/25財政年度完結開支約4億元。交椅洲人工島項目現時處於前期規劃和研究階段，待日後進入詳細設計階段才能為整個項目作出成本估算。

政府已覓得足夠土地 以滿足未來10年公營屋供應目標

根據去年10月公布的「10年熟地供應預測」，交椅洲人工島的土地預計會在較後時間（即未來10年的第二個5年內）出現。由於推展時間放緩，人工島土地的產出時間會延後。與此同時，其他項目的造地量和產出時間亦可能會調整，與往年一樣，局方會在施政報告發表後公布最新的十年熟地供應預測。

另外，政府已覓得足夠土地滿足未來10年的公營房屋供應目標，當中並不包括人工島土地。換言之，人工島放緩不會影響未來十年公營房屋土地供應。

港島西至洪水橋鐵路等設施安排 須配合人工島推展時間表

港島西至大嶼山東北連接路、港島西至洪水橋鐵路，以及人工島上的公用建設（例如污水處理廠）是為支持交椅洲項目發展而規劃，落實相關基建方案的安排需配合人工島項目的推展時間表。待交椅洲人工島項目有條件推展時，政府可整體考慮人工島發展與相關基礎建設的規劃及設計。

發展局稱，政府會繼續進行交椅洲人工島項目已開展的研究，為在適當時候啟動其他必要的準備工作以續推展項目奠定良好基礎，以便未來能夠順利推展該項目。

發展局局長甯漢豪1月7日出席首季賣地計劃記者會時被問及明日大嶼交椅洲人工島填海時間，她改口稱「不需要現時就定一個日子」。（黃浩謙攝）

發展局：未有目標填海時間表 不適宜推進法定環評程序

發展局局長甯漢豪周三表示，政府在今年初公開表示，目前會聚焦發展北部都會區，交椅洲人工島發展優則較低，基該項目推展時間放緩且未有具體安排，發展局認為現階段不宜繼續推進有關的法定環評程序，包括公眾查閱、向環境諮詢委員會提交環評報告及環保署署長考慮批准環評報告。

甯漢豪表示，現時政府會繼續完成已開展的研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等工作。她總結道，基於現實情況，政府目前沒有為交椅洲項目制定推展時間表，實際填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。