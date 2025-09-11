明日大嶼交椅洲人工島暫停　業界指利多於弊　相關研究日後可深化

就明日大嶼交椅洲人工島發展，發展局昨日（10日）指本屆政府不具備人工島填海的條件，環評工作亦會暫停。盧偉國今日（11日）在電台節目指，交椅洲發展涉及大量人力物力等資源，在當前經濟狀況下，政府已作出務實考慮。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江則認為，暫停人工島發展影響輕微，加上現時商業用地供應過剩，暫停或許是利多於弊。



發展局「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（發展局圖片）

盧偉國在港台節目《千禧年代》中表示，工程界支持填海造地，但從客觀角度出發，交椅洲與北都是否可同時進行存有疑問，尤是在現時的經濟狀況下，而且人工島發展對政府及社會都是一個大投資，當中涉及大量人力物力等資源。

他又指發展局回應清晰，一方面是供應方面考慮，另一方面則是需求的考慮，要顧及市場消化能力，因此當局指本屆政府並不具備填海的條件，環評亦不會進行，做法務實。盧偉國又提到，政府目前應先發展北都，因為北都並非「白紙一張」，反而交椅洲未填海時「乜都冇」，而北都則已有經濟活動，亦有人居住，當局可規劃未發展土地；北都接連深圳，在港深合作的策略上可有更多互動，達多贏局面。

發展局局長甯漢豪1月7日出席首季賣地計劃記者會時被問及明日大嶼交椅洲人工島填海時間，她改口稱「不需要現時就定一個日子」。（黃浩謙攝）

劉振江在同一節目中表示，現時市場上土地供應十分足夠，尤其是北都，相信暫停人工島填海對中期影響好輕微，對於政府會繼續完成已開展的研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等的工作，劉振江認為繼續這些工作是重要的，「唔會嘥咗錢」，可待日後再深化。

被問到主要交通基建的初步設計等工作日後會否已不合時宜，劉振江回應指，承認社會環境會變，但地理位置，交通基建等不會改變，而且有關公路等安排是全港性安排，是「好長線嘅嘢」，對香港而言「係一輩子嘅嘢」，相信不會在短短10年內有改變。

交椅洲本擬為第三個核心商業區（CBD），劉振江指，目前本港甲級寫字樓供應過剩，整體空置率為17%，目前應先鞏固原有兩個核心商業區的核心功能；工程界有意見指應暫緩商業用地供應，而洪水橋、北都等亦有不少土地可適時推出，因此他認為暫停人工島填海在這方面的影響可說是有利而不是有害。