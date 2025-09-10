明日大嶼束之高閣？ 發展局：環評暫停 本屆政府未有條件填海
特區政府在2018年提出「明日大嶼」大型填海造地計劃，當中核心項目為交椅洲人工島，但現屆政府將發展重心放於北部都會區建設，交椅洲人工島淡出政策討論。發展局今日表明，交椅洲填海工程未有條件於本屆政府任期內開展。她又透露，該項目的法定環評程序已暫停，填海工程亦沒有明確時間表。
盧偉國提書面質詢 促交代環評相關工作進展
政府就2025-2026財政年度開支預算回覆立法會時曾表示，土木工程拓展署正檢視及調整交椅洲項目環境影響評估報告中的相關背景資料及項目描述。工程界議員盧偉國今日提出書面質詢，要求要求政府交代相關工作的最新進展。
發展局：未有目標填海時間表 不適宜推進法定環評程序
發展局局長甯漢豪回覆指，政府在今年初公開表示，目前會聚焦發展北部都會區，交椅洲人工島發展優則較低，基該項目推展時間放緩且未有具體安排，發展局認為現階段不宜繼續推進有關的法定環評程序，包括公眾查閱、向環境諮詢委員會提交環評報告及環保署署長考慮批准環評報告。
甯漢豪稱，以上決定是考慮到在未有目標填海時間表的情況下進行該程序，可能令討論難以聚集，亦可能引起公眾擔心審批結果經過一段時間後是否仍適用。
甯漢豪表示，現時政府會繼續完成已開展的研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等工作。她總結道，基於現實情況，政府目前沒有為交椅洲項目制定推展時間表，實際填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。
