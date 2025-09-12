天璽．天再錄短炒獲利　投資者因睇中兩樣嘢　擲1238萬買兩房收租

市況回暖，啟德天璽．天再有成功短炒獲利。最新有投資者因睇中項目屬鐵路上蓋，以及基座大型商場快開幕，決定擲1,238萬元買兩房連開放式廚房收租。據知，原業主於去年10月一手買入單位，帳面獲利176.3萬元離場。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利約119萬元。



成交呎價逼近2.8萬

美聯物業分行高級分區營業經理胡善恆表示，是次成交為啟德天璽．天1期3座中層A3室，實用面積約443平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，投資客以1,238萬元購入單位，呎價約27,946元，屬市價成交。

啟德天璽．天。

睇中鐵路上蓋、基座大型商場快開幕

至於，新買家為外區投資客，認為項目屬鐵路上蓋物業，加上項目樓齡新且單位間隔實用，又見基座大型商場快開幕，決定買入作長線收租用途。

至於，原業主於2024年10月以約1,061.7萬元一手買入，持貨約11個月，是次轉手帳面獲利約176.3萬元，單位期內升值約16.6%。但若扣除稅款及佣金等使費近58萬元，料實賺約119萬元。