紀惠湯文亮舂坎角洋房9800萬沽　大劈價4000萬　47年貨仍大賺29倍

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團及相關人士，持續放售旗下物業，最新以9,800萬元沽出舂坎角海天徑洋房，造價較今年8月意向價1.38億元，大減4,000萬元或29%，不過由於屬早年買入，持貨47年帳面賺9,475萬元離場。



舂坎角洋房9800萬沽

市場消息指，是次成交為舂坎角海天徑29號洋房B，物業為雙層洋房設計，實用面積約3,354平方呎，間隔為五房設計，設有花園及天台，空間寬敞，適合舉辦私人聚會。另設特大私人車庫，可容納多輛車輛。

舂坎角海天徑29號洋房B，物業為雙層洋房設計，實用面積約3,354平方呎。

今年8月意向價1.38億出售

該洋房在今年8月以現狀及交吉形式出售，當時意向價約1.38億元，最終大劈4,000萬元或29%後，以9,800萬元沽出，呎價29,219元。

據知。該集團1978年以325萬元購入洋房，持貨至今約47年，是次轉手帳面大賺9,475萬元，期內升值29.2倍。