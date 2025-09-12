趁施政報告前入市　1038萬承接藍灣半島三房銀主盤　低市價5%

撰文：李明珠
出版：更新：

市況略為向好，部分用家趁施政報告前加快入市。小西灣藍灣半島一伙三房銀主盤最新以1,038萬元沽出，呎價14,142元，略低市價5%。原業主早於2003年買入單位，近期淪為銀主盤，現帳面獲利約650萬元，單位升值1.7倍。

美聯物業高級營業經理黃志佳表示，該單位為藍灣半島9座高層D室，實用面積734平方呎，三房間隔，享有全海景景觀。

據悉，單位屬銀主盤，新買家見銀主開價較同類型戶的樓價吸引，而且近期市況轉好，決定趁施政報告公佈前拍板入市。最終議價以1,038萬元承接，折合呎價14,142元。

藍灣半島9座高層D室，實用面積734平方呎，三房間隔，享有全海景景觀。

單位較市價折讓5%

代理指，藍灣半島本月暫錄得2宗成交，是次單位較同類型一般二手放盤樓價約有5%折讓，為市場筍價。

單位原於2003年以388.5萬元買入，近期遭銀主沒收淪爲銀主盤，現成交價較買入價帳面高出約650萬元，單位於22年間升值1.7倍。

小西灣藍灣半島。
紀惠湯文亮舂坎角洋房9800萬沽　大劈價4000萬　47年貨仍大賺29倍接炒家貨再炒高　地產代理350萬沽啟岸納米樓　收樓僅11日賺40萬施政報告｜測量師學會倡加快「北都大學城」、優化補地價評估「蟹貨之王」上水天巒再蝕　業主2430萬沽度假屋　15年帳蝕過千萬大坑莊苑兩房690萬沽　業主持貨四年慘蝕26%　刷新屋苑蝕幅記錄換樓客升級　3688萬買東涌昇薈二千呎洋房　造價創東涌歷史次高
香港樓市
二手樓成交
東區樓市
銀主盤