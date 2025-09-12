荔枝角碧海藍天放盤即日沽　買家睇好後市　736萬快速入手兩房戶

市況回暖，買家加快入市步伐。荔枝角碧海藍天一伙兩房單位放盤後，即日獲買家以736萬元承接，折合呎價約14,749元。原業主於2014年買入單位，帳面獲利約131萬元，單位升值超過兩成。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，碧海藍天6座高層C室，實用面積約499平方呎，屬兩房間隔，向西北望園景。原業主近日叫價780萬元放盤，即日就獲外新買家洽購。據悉，新買家為外區客，近期積極睇樓，在參觀上述單位後心儀單位裝修企理，加上對後市充滿信心，因此迅速作出入市決定。最終雙方議價後以約736萬元易手，折合呎價約14,749元。

持貨11年升值兩成

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為5座高層C室，實用面積相同，於本月初以772.5萬元沽出，即是次單位成交價較其低出5%。

原業主於2014年9月以約605萬元購入單位，持貨11年是次轉售帳面獲利約131萬元，單位期內升值約21%。