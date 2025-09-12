長沙灣映築兩房578萬沽 持貨三年樓價瀉27% 屋苑年內最蝕記錄
撰文：李煥好
出版：更新：
市場氣氛向好，部分業主加快入市步伐。長沙灣半新盤映築一伙兩房單位，最新以578萬元成交，呎價17,895元。原業主持貨逾三年，帳蝕215萬元或27%，創屋苑年內蝕幅新高。
中原地產西九龍高級區域經理許永生表示，上述成交單位為映築中層E室，實用面積323平方呎，屬兩房一廁間隔，擁開放式廚房，單位座向東南方，可享開揚景觀。據悉，單位原先叫價600萬元，終降價22萬元或4%，以578萬元沽出，呎價17,895元。而新買家為外區客，鍾情單位景觀開揚，議價後感合理即決定入市自用。
年內百分百蝕讓 上手帳蝕27%創記錄
據了解，原業主於2022年2月以793萬元購入單位，持貨逾三年，現沽出單位帳面蝕讓215萬元離場，單位期內貶值27%。
翻查資料，屋苑年初至今共錄得4宗二手成交個案，全數需蝕讓離場，蝕幅介乎14%至27%。即是次成交創屋苑年內二手最大蝕幅記錄。
↓↓長沙灣映築會所↓↓
