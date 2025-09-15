黃竹坑BLUE COAST II 盡推70伙貨尾　價單賣32伙、折實1023.4萬起

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II今日（15日）宣佈盡推項目所有貨尾共涉70伙，當中32伙將以價單形式推出，平均呎價為22,684元，折實售價1,023.4萬元起，呎價20,878元起。另外38伙則為招標單位。項目本周五起同步以價單及招標形式銷售該批單位。



盡推第二期貨尾涉70伙

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目部署盡推第二期全數餘貨單位，共涉70伙，當中32伙為價單單位，兩房戶佔7伙，三房戶佔25伙。整批單位折實售價1,023.4萬元起，呎價20,878元起，平均呎價為22,684元。

另外招標38伙，戶型涵蓋兩房至四房，並設三伙平台特色戶，項目落實於本周五起同步以價單及招標形式銷售該批單位。

黃竹坑BLUE COAST。

長實郭子威料樓價年底上升5%

長江實業營業部首席經理郭子威預告，本月市場預期有兩大利好消息，分別為施政報告及美國減息，又指如果美國落實減息半厘，項目定價將至少有3%的加幅。

對於後市他表示整體樂觀，不論施政報告會否推出針對樓市的措施，相信政府仍會在其他層面下功夫去提振經濟，令整體環境回穩。加上減息令市民供樓壓力減低，同樣為利好樓市的發展，預計樓價於年底上升5%。