新世界九龍城瑧博加推20伙　折實均價17898元　入場費429.4萬

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博， 原價加推2號價單，涉及20伙，折實平均呎價為17,898元，總值約1.39億元。入場費429.4萬元起，折實呎價由17,040元起。



發展商表示，2號價單涉及20伙，以150天即供付款計劃計算，提供最高折扣20%計算， 折實售價由429.4萬元起，折實呎價由17,040元起，是次屬原價加推，比同區鄰近港鐵站旁新盤折讓，之後加推單位具提價空間。

新一批加推單位包括7伙3房戶、5伙2房戶、8伙1房戶，價單定價536.8萬至1,362萬元，價單呎價21,302至23,373元，折實售價429.4萬至1,089.6萬元，折實呎價17,040至18,697元。價單2號中，13伙折實售價低於1,000萬元，12伙折實呎價1.8萬元或以下。

項目涉120伙 一房至三房

瑧博涉及120伙，其中住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。