新世界九龍城瑧博加價1%加推18伙　折實均價1.89萬　最平464.8萬

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，加推3號價單，涉及18伙，以150天即供付款計劃計算，提供最高折扣20%計算，折實售價464.8萬元起，折實呎價由18,340元起。3號價單折實平均呎價為18,989元，總值約1.33億元。



發展商表示，由於是次加推單位位處較高樓層，因此扣除景觀樓層因素後，今批單位屬輕微加價1%，最快將於日內落實銷售安排，並於本周內開售。

價單3號包括6伙3房戶、6伙2房戶、6伙1房戶，價單定價581.1萬至1,444.8萬元，價單呎價22,926至24,393元，折實售價464.8萬至1,155.8萬元。折實呎價18,340至19,512元。 價單3號中，12伙折實售價低於$1,000萬元。

項目涉120伙 一房至三房

瑧博涉及120伙，其中住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。