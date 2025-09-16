豪宅彰顯身份　專才客6.2萬不議價月租君臨天下三房　高市價7%

租金走勢凌厲，豪宅租務市場表現尤其突出。九龍站君臨天下一伙三房單位，最新以月租6.2萬元租出，呎租約59元，略高於市價。業主早於2014年買入單位，現僅享2.5厘租金回報。



香港置業分行首席聯席董事戴志文表示，該單位為君臨天下1座中層B室，實用面積1,049平方呎，屬三房海景間隔。據悉，新租客為專業人士，鍾情單位坐擁東南煙花海景，景觀開揚，加上認爲屋苑屬九龍站標誌性豪宅，極具身份象徵價值。最終睇樓兩次後決定「不議價」承租，月租6.2萬元，折合呎租約59元。

↓↓君臨天下1座中層B室↓↓

租金略高於市價、業主買入11年享2.5厘回報

代理指，是次單位租金略高於市價7%。君臨天下本月暫錄得約5宗租務成交，而同類型的三房海景單位租金叫價一般由5.8萬元起。

原業主早於2014年10月以3,001.3萬元購入單位，持貨11年，現僅享2.5厘租金回報。