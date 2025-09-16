趕減息前入市　區内客603萬承接白石角蝕讓屋苑　上手六年蝕160萬

美聯儲議息在即，部分買家加入快市步伐。白石角嘉熙一伙兩房的那位最新以603萬沽出，呎價約13,195元。原業主於2019年一手買入單位，帳面蝕讓160.4萬元，單位貶值超過兩成。



美聯物業高級分區營業經理黃國輝表示，該單位為嘉熙8座中層F室，實用面積為457平方呎，屬兩房間隔。原業主早前叫價620萬元放盤，近期獲新買家洽詢。據悉，新買家為區內家庭客，因認爲樓價已由高位回落不少，而且預期本周美聯儲將進一步減息，相信樓價有力回升，故決定加快入市。最終與業主議價後以603萬元承接，折合呎價約13,195元。

一手業主6年帳蝕160萬

參考近期同類單位二手成交，對上一宗為1座中層A室，實用面積455平方呎，於本月初以588萬元售出，呎價12,923元。即是次單位呎價較同類略高出約2%。

原業主於2019年以763.4萬元一手購入單位，持貨6年轉手，帳面蝕讓160.4萬元，單位期内貶值約21%。值得留意的是，屋苑過去3年超過九成二手成交為蝕讓個案，蝕幅由1%至36%不等。