尖沙咀星薈疑結業　鄧成波家族年半賣21個物業及銀主盤　涉資45億

已故「舖王」鄧成波家族近年陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需要蝕賣套現離場，該家族旗下主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」，近日傳出突然結業。



《香港01》統計及綜合市場消息，「舖王」鄧成波家族在2024年初至2025年9月期間，至少先後沽出21個物業，合共涉資45億元，當中有不少屬於銀主盤，涉及有舖位、商住物業、住宅，以及酒店等，大部份成交需要蝕讓離場。



駱駝漆中心全幢銀主盤逾4億沽 11年貶值6.77億

當中最勁一宗物業貶值個案，屬觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，屬銀主盤成交，該廈總建築面積約85,116平方呎。地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎。在2025年1月以4.0018億元獲伯恩光學創辦人楊建文及其妻子以公司名義買入。

翻查資料指，鄧成波家族早於2014年以10.78億元買入上述駱駝漆中心全幢曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，換言之，以是次成交價計，該廈11年入價貶值約6.77億元或63%。

觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢。

伯恩光學創辦人楊建文（右）（伯恩光學網站截圖）

「旭逸酒店﹒旺角」7年帳面勁蝕逾六成

其次為由該家族持有的「旭逸酒店﹒旺角」，在今年8月獲宏安地產（1243）夥美國美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）共同成立之合組公司以4.35億元買入。據知，該酒店由鄧成波家族持有，於2018年底以11億元向英皇購入，以是次成交價計，該酒店7年帳面勁蝕逾60%或6.65億元。

據資料指，「旭逸酒店﹒旺角」位於旺角砵蘭街60號，全幢樓高30層，地盤面積為4,053平方呎，總建築面積為48,595平方呎。地下及1樓為酒店大堂及商舖﹑5樓至32樓客戶，共提供199間酒店客房。

旭逸酒店﹒旺角。

淺水灣麗景園銀主盤15年升值1500萬

不過亦非所有物業要蝕讓離場，當中原由該家族持有的淺水灣麗景園3座高層單位銀主盤，在今年4月以7,000萬連車位沽出，呎價27,174元。據知，單位由鄧成波家族2010年以約5,500萬元買入，至今15年轉手升值1,500萬元或約27%。

上述成交單位為淺水灣麗景道36號麗景園3座高層三房，實用面積約2,576平方呎，連大露台，外望淺水灣泳灘海景。據知，銀主在2025年1月時將該單位推售，當時估值為8,000萬元，兩個月後以7,000萬元連車位沽出，累減1,000萬元或12.5%，呎價27,174元。

單位外望開揚海景。