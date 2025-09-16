內地客短炒啟德半新盤！維港1號一房樓價急插45%　3個月後反彈13%

樓市氣氛向好，啟德半新盤再錄得內地客短炒獲利成交。位於跑道區的啟德維港1號，新近錄得一宗二手成交個案，一伙一房戶以558萬元沽出，較3個月前買入價495萬元，帳面升值約63萬元，升幅近13%。



值得留意，上述單位在2021年由發展商一手賣出，當時成交價高達895.2萬元，成交呎價高達26,485元。不過該單位在今年6月份以495萬元沽出，當時貶值幅度達45%。意味單位早前樓價急插45%，其後在3個月後反彈13%。



美聯黃家樂表示，上述成交為啟德維港1號1B座高層G室，實用面積約338平方呎，屬一房間隔，座向西南，用家以約558萬元購入，折合實用呎價約16,509元，屬市價成交。 黃家樂補充，買家鍾情啟德區配套日益成熟，加上區內發展潛力優厚，單位景觀優質且內櫳新淨，故承接單位自住。

6月份內地客買入價僅495萬、單位一度貶值45%

據了解，原業主為一名內地客，於今年6月以約495萬元購入，持貨短短3個月，即以約558萬元沽出，帳面獲利約63萬元，單位期內升值近13%。若計及原業主於6月份買入時所繳付的11.13萬元稅款，以及買賣兩次的佣金開支合共10.53萬元，料實賺金額大約41萬元。

↓↓維港1號1B座高層G室↓↓

2021年一手成交價逼近九球、呎價2.64萬

值得留意，上述單位最早於2021年7月由發展商一手賣出，當時成交價高達895.2萬元，成交呎價高達26,485元。不過該單位在今年6月份以495萬元沽出，當時貶值幅度達45%。