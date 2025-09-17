美聯：私樓平均呎租38.77元、連升7個月　呢個屋苑租金回報率最高

租金持續攀升，據美聯「租金走勢圖」8月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.77元，連升7個月，續刷新歷史新高，而今年首8個月累積上升約2.92%，顯示租金增長強勁。雖然年內樓價止跌回穩，但表現仍未及租金上升幅度。以十大屋苑為例，今年首8個月有8個屋苑的租金回報率向上，反映租金表現明顯優於樓價。



美聯物業分析師岑頌謙指出，十大屋苑中，在租金上升帶動下，不乏租金回報理想的屋苑。若以今年8月十大屋苑租金回報率計算，3個屋苑的租金回報率超過4厘，當中美孚新邨最高，錄約4.31厘；第二高的是沙田第一城，錄約4.25厘；排第三位的是黃埔花園，錄約4.04厘。

若以今年首8個月回報率升幅計算，康怡花園增幅最大，增加0.28個百分點；緊隨的是太古城，年內增0.19個百分點；麗港城與嘉湖山莊齊增約0.16個百分點。

部份屋苑租金回報率高於十大屋苑 金獅花園超越5厘

除了上述的美孚新邨、沙田第一城及黃埔花園3個屋苑租金回報率超過4厘外，市場上有部份屋苑的租金回報率更高，如大圍金獅花園於8月錄約5.07厘；沙田花園城與紅磡MIDTOWN SOUTH則超過4.9厘；九龍灣得寶花園、大角咀利奧坊．凱岸、利奧坊．曉岸、利奧坊．曦岸、堅尼地城嘉輝花園、沙田河畔花園則介乎約4.53厘至約4.82厘。

隨著去年樓市辣招全面撤銷，投資者入市的成本大幅下降，配合租金回報率上升，加上美國議息在即，若落實重啟減息，而本港銀行或跟隨調整利率，不僅吸引長線投資者入市，亦促進用家「租轉買」的上車意欲，料為樓市帶來正面的支持。