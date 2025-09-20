施政報告僅合格　葉秀亮吟詩警世人：樓價狂潮不再｜財策相對論

新一份施政報告9月17日出爐，當中有不少篇幅講述北部都會區。特首李家超更加領導親自「北都發展委員會」，為北都發展簡化行政流程及拆牆鬆綁，又表示會就北都發展訂立專項法例。不過在傳統房地產政策及金融措施，新一份施政報告中未見有創新性變動。今集我們請到經濟學者葉秀亮教授，和我們分享他對於施政報告的看法。



施政報告具延續性 評分50至60分

葉秀亮認為，新一份施政報告整體較為普通，尤其在房屋政策方面，未能帶來太多驚喜。但若從政策延續性的角度來看，其實可見政府一直強調增加房屋供應，滿足市民住房需求無疑是一個好消息。

他又表示，若從這個角度評價一其政策具一定延續性表現不算差，故新一份施政報告可以有50至60分。又認為與其等待下一份施政報告，不如把握未來兩三個月的時間，研究並推出更具體的房屋措施，例如重啟夾心房屋計劃、調整居屋興建數量，或推行出售公屋的租置計劃等政策，這樣既可延續現有政策方向亦能帶來實際驚喜，有助提升民望。

經濟學者葉秀亮。（香港01相片）

葉秀亮：不要以為樓價像過去只升不跌

另外，葉秀亮又表示，目前即便沒有任何政策干預，樓市泡沫已經破裂，認為房價下跌三成並不足夠，起碼要跌五成以上。他亦特意寫一首詩提醒大眾要保持清醒，理性看待樓市變化，不要以為樓價仍會像過去一樣只升不跌。

更指出房地產市場正經歷結構性的轉變，除價格回調外，更關鍵的是未來將有大量公營房屋和住宅供應湧現，過去那種樓市狂潮不會再重現。

舖樓跌勢如撕紙，插醒才知賣已遲，尋因問句是何由，半自貪時半自癡。 經濟學者葉秀亮