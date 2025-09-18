暑假過後租市仍旺　維港灣海景戶放租僅一日　家庭客斥2.28萬速接

住宅租務市場氣氛持續暢旺，部分單位獲租客閃電承租。奧運站維港灣一伙兩房單位放租僅一日，即獲家庭客以每月2.28萬元「極速」承租，呎租約43.8元。業主早於27年前購入單位，現享約7.7厘回報。



香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，上述成交單位為維港灣10座低層A室，實用面積約520平方呎，屬兩房間隔，向東南享煙花海景及市景。

家庭客快租海景單位 議價1200元承租

據悉，業主以約2.4萬元放租，僅一日即獲外區客洽詢。雙方經議價後，減價1200元至2.28萬元租出單位，實用呎租約43.8元，屬市價水平。而新租客為家庭客，心儀單位享海景，及有企理裝修，故睇樓一次即決定承租。

↓↓維港灣10座低層A室↓↓

業主享約7.7厘回報

資料顯示，業主於1998年12月以約353.3萬元購入上述單位，若以現時的租金水平計算，業主享回報約7.7厘。