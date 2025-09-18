美國減息｜萊坊：購買力釋放需時 料樓價今年最多跌3%、明年回升
撰文：李明珠
出版：更新：
美國聯儲局公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年以來首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.25厘至4.50，減至4.00厘至4.25厘。
對於最新息口走勢，萊坊表示，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩，不過市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年會見底。全年樓價下跌0至3%，而明年有望回升半成。
萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國9月議息宣布減息0.25厘，料年內再減息0.25厘，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩。然而，由於自2022年起實際按息已累積一定升幅，市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年會見底。
新盤反應較二手好 樓價谷底徘徊、全年下跌0至3%
未來幾個月新盤反應繼續會比二手盤好，新盤開價亦相當吸引，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻。預計香港樓價於2025年餘下時間仍會在谷底反覆徘徊，全年樓價下跌0至3%，而明年有望回升半成。樓市機調會慢慢向好，但現時由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升。
施政報告重推租置計劃？中原料拖低二手公屋交投、成交不足1000宗內地客短炒啟德半新盤！維港1號一房樓價急插45% 3個月後反彈13%豪宅彰顯身份 專才客6.2萬不議價月租君臨天下三房 高市價7%趕減息前入市 區内客603萬承接白石角蝕讓屋苑 上手六年蝕160萬同屋苑業主細換大 930萬連租約買珀麗灣三房 先收3厘租再等自用將軍澳廣場兩房放盤僅8日！同區街坊擲650萬入市 上手15年賺四球放寬百元印花稅門檻或落空 中原：400萬細價樓買賣比例或升至4成