美國減息｜萊坊：購買力釋放需時　料樓價今年最多跌3%、明年回升

美國聯儲局公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年以來首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.25厘至4.50，減至4.00厘至4.25厘。



對於最新息口走勢，萊坊表示，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩，不過市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年會見底。全年樓價下跌0至3%，而明年有望回升半成。



萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國9月議息宣布減息0.25厘，料年內再減息0.25厘，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩。然而，由於自2022年起實際按息已累積一定升幅，市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年會見底。

新盤反應較二手好 樓價谷底徘徊、全年下跌0至3%

未來幾個月新盤反應繼續會比二手盤好，新盤開價亦相當吸引，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻。預計香港樓價於2025年餘下時間仍會在谷底反覆徘徊，全年樓價下跌0至3%，而明年有望回升半成。樓市機調會慢慢向好，但現時由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升。