九龍城瑧博累收五千票、超逾42倍　新世界：減息後投資者加碼選購

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，落實明日（19日）推售全盤120伙。項目截至今日下午2時，已收近5,000張入票，按首四張價單共115伙計算，超額認購逾42倍。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目市場反應熱烈，截至今日下午2時，已收近5,000張入票，按首四張價單共115伙計算，超額認購逾42倍。除了大手投資客以外，也有來自港九新界的用家客。而項目將於今晚上8時截票。

何家欣：減息降供樓成本 有投資者加碼揀樓

談及有關減息，何家欣指，隨著香港大型銀行宣布下調最優惠利率0.125厘，將會令到供樓成本降低。她預計，用家將會轉租為買，而投資者亦會加快入市，項目有入票者在公布減息後，表示有意加碼選購更多單位。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（左二）

首輪銷售分4組 最多可購8伙

項目首輪銷售當日分為4組，當中新世界集團員工組別最多可購1伙；S組買家最少購買1伙三房單位及1伙其他戶型或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙三房單位或最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。