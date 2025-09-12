新世界九龍城瑧博設8400呎基座商場　擬日內加推、不少於一成單位

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，今日（12日）公佈項目最新部署，明日開放示範單位予公眾參觀，有機會日內加價推2號價單。項目亦設8,400平方呎基座商場 「MUSE WALK」。



擬日內加推2號價單 不少於全盤一成

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目查詢熱烈，為回應市場需求，將於明早10時開放示位予公眾參觀，有機會日內加推2號價單，將不少於全盤一成單位。她強調，加推絕對有提價空間，並料逐批提價。

另項目公佈首張價單後，市場反應熱烈，除了大手投資客之外，亦不乏港九新界的用家。何家欣透露，除大手組別外，會預留一定數量單位給有意購買一伙的買家。

設有8400呎基座商場 「MUSE WALK」

新世界發展資產及房地產組合管理總監林浩文表示，為配合周邊配套發展，項目設有8,400平方呎基座商場 「MUSE WALK」，其地下及一樓為零售商店部分，設約7間餐飲及零售鋪位，屆時將配合項目落成同步開放。

新世界發展資產及房地產組合管理總監林浩文（左二）、新世界發展營業及市務部總監何家欣（右二）

項目涉120伙 一房至三房

瑧博涉及120伙，其中住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。