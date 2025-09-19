九龍城瑧博價單首賣115伙　即日一Q清袋　豪客3600萬買3伙三房

施政報告後首個全新盤推售，新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，今日（19日）下午2時推售全盤120伙，首輪以價單形式開賣115伙，入場費377.8萬元起。項目昨日累逾5,300張票，以價單115伙計，超購逾45倍。另同日招標5伙連私人天台戶。



【22:00】發展商表示，瑧博今天首輪以價單發售115伙，即日全數沽清。全盤僅餘下5伙連天台特色單位，招標詳情將稍後公布。今天共錄得逾25組大手客，共涉及66伙， 佔整體高達57%， 當中最大手客人，斥資約3,600萬元購入3伙三房戶作投資。

瑧博開售期間，場面熱鬧，不論大手S組、A組及B組均錄得三條長約三百米人龍，於A組及B組報道時段，龍尾更於地下大堂延伸至2樓。

【18:03】 市場消息透露，該盤暫沽47伙

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右四）

【17:05】 市場消息透露，該盤暫沽40伙

【17:07】 美聯布少明：預計可即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「瑧博」售價具競爭力，預計可即日沽清，亦錄有1組大手買家，有意購入2間2房單位及1間1房單位，作投資收租用途，涉資約1,500萬元。他又預計6成買家為用家，其餘4成為投資者，項目上車門檻較低，受年輕客歡迎，其中8成用家為「90後」及「00後」。預計項目落成後呎租約70元，租金回報約4.5厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

【16:14】 市場消息透露，該盤暫沽31伙

【16:00】 中原陳永傑：有買家3600萬買3伙三房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席準買家當中5成為投資者。料今日價單銷售115伙可一Q清枱。該行錄得一組買家斥資近3,000萬元購入兩伙三房及兩伙一房。另外，亦有一組買家斥資約3,600萬元購入3伙三房。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

首輪價單賣115伙 入場費377.8萬

今日首輪價單賣115伙，當中包括38伙三房、38伙兩房戶，以及39伙一房，實用面積244至607平方呎，價單定價472.3萬元至1,579.3萬元，價單呎價18,742元至27,036元，以最高折扣20%計算，折實售價377.8萬元至1,263.4萬元，折實呎價14,992元至21,627元。該115伙折實平均呎價為18,251元，總值約8.18億元。

入場單位為3樓F室，實用面積252平方呎，扣除20%折扣後，折實售價377.8萬元，呎價14,992元。

另外，項目截收逾5,300張入票，按首四張價單共115伙計算，超額認購逾45倍。

買三房加購一房減30萬 入場一房終極折扣347.8萬

另發展商為照顧家庭客及投資客需求，推「三房一條龍」置業優惠，如買家選購三房再額外加購一房單位，可獲減30萬元。換言之，入場一房單位在便用完該優惠後，終極折扣價為347.8萬元。

首輪銷售分4組 最多可購8伙

項目首輪銷售當日分為4組，當中新世界集團員工組別最多可購1伙；S組買家最少購買1伙三房單位及1伙其他戶型或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙三房單位或最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。