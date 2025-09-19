九龍城瑧博截收逾5300票、超額逾45倍　今日首輪銷售全盤120伙

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，今日（19日）下午2時推售全盤120伙。項目於昨晚8時截票，累收逾5,300張入票，按首四張價單共115伙計算，超額認購逾45倍。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目已截止收票，累收逾5,300張入票，按首四張價單共115伙計算，超額認購逾45倍，市場反應非常熱烈。除了大手投資客以外，也有來自港九新界的用家客。參觀者表示鍾情項目位處41小學校網及新世界品牌。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（左二）

首輪銷售分4組 最多可購8伙

項目首輪銷售當日分為4組，當中新世界集團員工組別最多可購1伙；S組買家最少購買1伙三房單位及1伙其他戶型或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙三房單位或最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。