半山豪宅難逃蝕讓命運 殷樺花園三房1590萬沽 上手7年蒸發138萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主，西半山豪宅殷樺花園一伙三房戶以1,590萬元蝕沽，高網上銀行估價最多一成，上手業主持貨7年轉手帳蝕138萬元離場。至於，新買家因睇中上述單位位處豪宅地段決定入市。
美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，是次成交為西半山殷樺花園2期高層D室，實用面積約842平方呎，屬三房連套房間隔，單位新近以1,590萬元沽出，呎價約為18,884元。
代理指，由於單位屬傳統豪宅地段，加上近期市況向好，因而吸引同區買家。至於，該名新買家因見上述單位樓價合理，以及鍾情區內環境，決定入市。
高估價最多一成
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,494萬元，而恒生估價則為1,439萬元。即最新成交價較估價高6%至10%。
至於，原業主於2018年1月以約1,728萬元買入，持貨至今7年，轉手帳面蝕讓約138萬元，單位貶值約8%。
