麥玲玲師傅又入市！2080萬增持賽西湖大廈　料息口下調轉買磚頭

市場氣氛回暖，豪宅市場錄得名人入市。人稱「玲玲師傅」的著名堪輿學家麥玲玲及其相關人士，擲2,080萬元買北角老牌豪宅賽西湖大廈三房。「玲玲師傅」表示今次入市是為了方便屋苑大維修找地方暫住，又預期息口會下調決定增持。



據資料顯示指，是次成交為賽西湖大廈13座中層B室，實用面積1,124平方呎，屬三房套間隔，單位新近在9月中以2,080萬元連車位沽出，呎價18,505元。至於買家為麥玲玲（MAK LING LING）及何德（HO TAK）以聯名方式入市，與人稱「玲玲師傅」的著名堪輿學家麥玲玲及其夫同名，料為同一人。

至於，原業主在2013年同樣以聯名方式擲1,990萬元入市，及後進行內部轉讓，單位至今12年轉手，帳面升值90萬元或近5%。

著名堪輿學家麥玲玲。（梁鵬威攝）

方便屋苑大維修找地方暫住決定增持

玲玲師傅回覆《香港01》查詢時表示，今次入市屬半投資半自住，由於單位目前有租客，所以亦是在無睇樓的情況下入市。她解釋，由於目前居住的賽西湖大廈正準備分階段進行大維修，所以為日後方便找地方暫住，以及見目前息口回落等因素下，決定轉投物業市場，在同屋苑增持多一個單位。

翻查資料指，玲玲師傅過去亦有鍾情投資磚頭，當中包括在2018年以約1748萬元購入北角寶馬山花園一伙中高層三房單位、2019年4,226萬元購入北角柏蔚山高層四房套單位等。