小巴大王馬亞木家族沽中環中心兩單位 寧波金田銅業9228萬承接
撰文：蔡偉南
出版：更新：
中資入市購買入港島寫字樓物業。「小巴大王」馬亞木家族新近以約9,228萬元沽出中環中心45樓兩個單位，成交呎價21,854元，承接新買家為寧波金田銅業。值得留意，是次成交呎價僅21,854元，較買入時的平均呎價約3.3萬元，大幅低約34%。
上述物業為中環皇后大道中99號中環中心45樓01室及02室，面積約4,223平方呎，於9月份以「意頭價」約9,228萬元（92,288,888元）沽出，成交呎價21,854元。
「意頭價」92,288,888元
資料顯示，該寫字樓新買家為金田銅業(香港)有限公司，董事為該公司法定代表人姜惠樂，至於公司股東則為寧波金田鋼管有限公司、寧波金田銅業(集團)股份有限公司。
2017年合組財團402億接李嘉誠火棒
翻查資料，中環中心於1998年落成，樓面約122萬平方呎。2017年長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，成為全港最貴商廈。當時買家包括中資中國國儲能源化工集團，及夥拍多位本地資深投資者，包括投資者「小巴大王」馬亞木、中國港澳台僑和平發展總會會長、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、「磁帶大王」陳秉志、還有「物流張」張順宜及蔡志忠等。
馬亞木承接多達13層樓面、平均買入呎價3.3萬
當中馬亞木承接的樓面最多，擁有多達13層全層樓面，平均呎價約3.3萬元。
