減息加快入市！首置客520萬買珀麗灣兩房 上手15年賺兩球｜多圖

市場一如預期減息，加快二手成交。最新馬灣珀麗灣有中層兩房獲首置客擲520萬元買入，呎價約10,421元。上手業主持貨15年，帳面大賺獲利約220萬元離場。



香港置業分行助理分區董事熊建明表示，是次成交為珀麗灣5期27座中層B室，實用面積約499平方呎，屬兩房間隔，單位內籠企理，外望青馬橋及少量海景。

據知，原業主於年初以550萬元放盤，最終以520萬元沽出，呎價約10,421元。換言之，單位放盤9個月累減30萬元離場。至於新買家為首置客，在減息後還價成交單位。

↓↓珀麗灣5期27座中層B室↓↓

2010年買入價300萬

據知，原業主於2010年以300萬元買入，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利約220萬元，單位期內升值約73%。

