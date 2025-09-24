減息無力救市？半新樓維港滙業主蝕讓價放盤、3年半終蒸發逾兩成
撰文：蔡偉南
出版：更新：
減息帶動各區二手交投，惟半新樓亦要蝕讓離場。長沙灣新盤維港滙有一房業主以「蝕讓價」放盤，最終放盤一個半月獲620萬元獲首置買家入市自用。最終持貨至今3年半帳面慘蝕逾兩成離場。
美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，是次成交為維港匯2期3B座低層F室，實用面積約327平方呎，屬一房間隔，向西外望園景及海景。原業主最初「蝕讓價」650萬元叫價放盤，放盤約1個半月獲首置客洽購，單位最終減價30萬元至620萬元沽出，呎價18,960元，略低於市價2%，屬本月首宗二手成交。
至於，新買家為首置客，因鍾情屋苑鄰近港鐵南昌站交通便利，加上價錢符合預算，故睇樓1次決定入市自住。
2022年1月購入價793萬
至於，原業主於2022年1月以793萬元購入，持貨至今3年半，是次轉手帳面蝕讓約173萬元，單位期內貶值約21.8%。
