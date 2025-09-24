業主為套現換樓 劈價12%至270萬沽元朗東輝閣天台戶 6年貶值36%
撰文：李煥好
近月樓市氣氛明顯回暖，但二手市場仍錄得蝕讓成交。元朗東輝閣一伙兩房頂層連天台單位，最新以270萬元成交，呎價9,507元。而業主持貨約六年，帳面虧損150萬元或36%。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，上述成交涉及東輝閣頂層連天台單位，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，外望城市景觀。據悉，原業主為換樓而需套現，故叫價308萬元放盤，其後獲買家洽詢。雙方議價後，業主減價12%至270萬元沽出單位，實用呎價9,507元。
業主持貨近六年 帳蝕約36%
翻查資料，原業主於2019年10月以420萬元買入單位，持貨近六年，帳面蝕150萬元，樓價期內貶值約36%。
