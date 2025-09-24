租客睇樓兩年、感愈睇愈貴終入市　斥592萬購屯門南浪海灣兩房

新施政報告及減息為樓市帶來利好消息，部分屋苑樓價出現回暖。屯門南浪海灣一伙兩房單位，最新以592萬元售予區內租客，呎價約11,341元。而原業主持貨12年，帳賺147萬元或約33%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，上述成交單位為南浪海灣5座高層D室，實用面積為522平方呎，屬兩房間隔，享開揚景觀。

據悉，單位早前以598萬元放租，而買家為區內租客，有感「供平過租」，故已睇樓近兩年。由於近期區內屋苑入場價由520萬元逐步攀升，因此該租客擔心愈遲買愈貴，加上憧憬南延站發展，故議價後以592萬元承接上述單位，呎價約11,341元。

成交單位為南浪海灣5座高層D室，實用面積為522平方呎，屬兩房間隔。（黃學潤攝）

屋苑同類單位半年內價升約8.7%

參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為同座高層D室，面積間隔相同，於今年四月底以544.8萬元成交，呎價約10,437元。換言之，屋苑同類單位的成交價於近半年內貴47.2萬元或約8.7%。

上手持貨12年 帳賺147萬離場

翻查資料，原業主2013年以445萬元購入單位，持貨12年，帳面升值147萬元，樓價期內升值約33%。