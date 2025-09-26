財金界人士3.19億沽深水灣洋房、呎價8.2萬　廿年帳面大賺逾2.3億

豪宅市場交投活躍，有長情業主亦趁機沽貨。最新有財金界人士以3.19億元沽出深水灣道39號一幢洋房，呎價82,026元，持貨長達20年，是次轉手帳面獲利逾2.3億元，期內升值2.6倍。



公司客3.19億入市、呎價逾8.2萬

據市場消息指，是次成交為深水灣道39號單號洋房，實用面積3,889平方呎，屬三房套間隔，在9月初以3.19億元售出，呎價約82,026元。新買家為以「TRUE GAIN CAPITAL LIMITED」名義買入，屬非本地註冊公司。

深水灣道39號過去少有成交，參考同類面積洋房成交要追溯至2015年，該成交為2號洋房。當時以3.52億元沽出，呎價90,512元，反映同類面積洋房在10年間跌價3,300萬元或9.4%。

2005年8880萬買入 20年升值2.6倍

至於，原業主為「LAM YUK KUN LAWRENCE」及「NG WAI SUM」，在2005年以聯名方式擲8,880萬元買入，其中「LAM YUK KUN LAWRENCE」與澳大利亞國民銀行大中華區前高級顧問藍玉權同名，料為同一人。持貨至今約20年沽出單位，帳面升值逾2.3億元，期內升值2.6倍。