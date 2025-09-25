薄扶林20年樓齡屋苑御海園錄一手新成交 1.8億售逾六千呎洋房
撰文：李煥好
由華業控股發展，早於2004年已經落成的薄扶林御海園，周二（25日）透過招標形式售出一幢洋房，成交價1.8億元，呎價29,126元。買家需於12月22日或之前完成交易，成交期接近三個月。
1.8億沽全盤最大單位
是次成交單位為御海園洋房A，實用面積6,180平方呎，屬四房四套連書房間隔，連375平方呎平台、336平方呎天台，3,604平方呎花園，及807平方呎地庫。花園中更設有私人泳池。值得留意的是，該洋房亦是全盤面積最大的單位。
成交期近三個月
據成交記錄冊顯示，該洋房9月23日以招標形式沽出，作價1.8億元，呎價29,126元。買家已經在簽訂臨時合約時繳交900萬元訂金，另再在9月30日前再繳交900萬元加付訂金，餘下樓價1.62億元需於今年12月22日或之前付清，即成交期近三個月。
全盤32伙分層單位、4幢洋房
售樓説明書顯示，項目共提供36伙，由1座住宅大樓及4幢洋房組成，單位戶型涵蓋三房至五房，實用面積由1,099至6,180平方呎。住宅大樓樓高12層，共設32伙分層單位，當中2至6樓為標準樓層，每層設有4伙單位，其餘樓層為特色戶型。項目另設4幢洋房，每幢均設地庫、花園及私人泳池。
部分複式戶僅能在單位的第一層門口出入
值得留意的是，項目設有部分複式單位於7樓至8樓及8樓至9樓，但由於中間樓層有其他單位將會獨佔整個電梯大堂，所以位處該數層的複式戶只能透過單位的第一層的門口出入，單位的第二層不設出口。
