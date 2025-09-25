美心主席伍偉國6580萬沽中半山御花園三房　30年大賺4630萬離場

豪宅市場交投活躍，有長情業主亦趁機沽貨。據知，美心集團主席伍偉國新近以6,580萬元沽出中半山御花園三房套連兩個車位，呎價3.18萬元，持貨30年轉手面獲利4,630萬元，單位期內升值逾2.3倍。



據市場消息稱，是次成交為中半山御花園1座高層A室，實用面積2,072平方呎，屬三房套間隔，新近以6,580萬元連兩個車位沽出，呎價31,757元。

據知，原業主在1995年透過公司名義「CASHIN PROFITS LIMITED」以1,950萬元買入上述單位，其公司董事美心集團主席伍偉國。換言之，伍偉國持貨至今30年，是次轉手面獲利4,630萬元，單位期內升值逾2.3倍。

中半山御花園。

曾豪擲逾7億買白建時道别墅

另外，伍偉國過去亦活躍在物業市場，曾在今年5月以1.19億元沽出中半山嘉慧園低層G室連同一個車位，屬四房間隔，呎價35,533元，持貨23年轉手帳面大賺9,772萬元，單位期內升值約4.6倍。當時買家為前特首董建華妹妹彭董小萍及相關人士。

另最矚目豪宅買賣為，他曾經2022年6月以俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式，豪擲逾7億元買入渣甸山白建時道雙號豪宅别墅 ，以實用面積計當時成交呎價約94,301元。