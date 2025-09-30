投資者2300萬連租約沽太古城三房　2個月累劈一球　5年帳輸370萬

樓市氣氛好轉，買家加快入市步伐，有同區用家擲2,300萬元連租約買入藍籌屋苑太古城三房套間隔連工人房單位，呎價20,646元。原業主持貨5年，帳面勁蝕370萬元離場。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交為太古城紫樺閣極高層A室，單位實用面積1,114平方呎，屬三房套間隔連工人房單位，連雅致裝修，向東北，望東九龍一帶海景。

原業主在7月底以2,400萬元放盤，新近以2,300萬元連租約成交，呎價20,646元。換言之，單位放盤2個月累劈100萬易手。

望東九龍一帶海。

連租約沽 高估價13.8%

至於，新買家為同區用家，因鍾情單位望海景，且價格合理，遂決定先購入單位，待租約完結後收回自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,021萬元，而恒生估價則為2,041萬元。即最新成交價較估價高12.7%至13.8%。

據知，原業主則於2020年以2,670萬購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓370萬元，單位期內貶值約13.9%。不過由於單位曾用作收租用，料租金可抵銷部份蝕幅。