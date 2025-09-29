恒地灣仔活道「woodis」167伙　主打兩至三房　最細244呎連平台戶

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（29日）上載樓書，涉及167伙，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，項目預計關鍵日期為2027年2月28日。發展商表示，設於中環國際金融中心一期的示範單位及售樓處已完工， 預計短期內開放予公眾參觀。



提供167伙 主打兩至三房佔逾8成

項目提供167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（右）、恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹（左）

最細244呎連69呎平台

當中最細一伙為3樓B室，實用面積244平方呎，連69平方呎平台，屬一房間隔。另最大一伙分別為30及31樓A室，實用面積各為1,016平方呎，當中31樓A室，連538平方呎天台，屬三房套連儲物室及洗手間間隔，內置樓梯上落。