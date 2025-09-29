內房爆煲！雅居樂九龍塘義本道地盤被接管　兩年前9.66億完成強拍

內房繼續爆煲，雅居樂於2023年7月以底價9.66億完成強拍收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅所在地盤，整個地盤最新被接管，被接管人委託第一太平戴維斯推出公開招標出售，截標日期為2026年1月15日中午。



上述地盤位處九龍塘畢架山傳統豪宅地段的低密度山區內，私隱度高。地盤景觀開揚，能飽覽九龍塘城市景致。僅需約5分鐘車程即可抵達九龍塘港鐵站及又一城商場。此外，物業鄰近多所著名大學、國際學校及本地傳統名校。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，過去十年九龍塘地區新發展項目供應有限，是次出售的物業在政府地契修訂及補地價後，總樓面面積應該可再擴展。

翻查資料，2023年7月份，雅居樂以底價9.66億完成強拍收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅所在地盤。龍圃別墅鄰近豪宅屋苑畢架山一號，早於1967年落成，樓高5層，合共提供44個單位。屋苑地盤面積21,640平方呎，若以地積比率約1.8倍重建，總樓面涉約38,952平方呎。以底價9.66億元計算，每呎樓面地價約24,800元。

九龍塘義本道6號。

九龍塘義本道6號。

九龍塘義本道6號龍圃別墅。（資料圖片）

事實上，原先由內房雅居樂集團（3383）擁有、位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤，在2024年8月淪為銀主盤，最終事隔近一年，在今年6月份終以12億元沽出，較地盤收購成本33億元大跌逾六成。