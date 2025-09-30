朗天峰累沽487伙、吸金21億　兩房現樓示位曝光、特高樓底設吊燈

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰開放兩伙現樓示範單位參觀，發展商表示項目早前獲批入伙紙，正式進入現樓階段，並短期內對外開放現樓予公眾參觀。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目於年初展開銷售至今累沽487伙，佔已推出單位數量97%，吸金21億元，當中最高成交實用面積呎價17,500元。



有吊燈及特色牆身點綴

率先開放兩房連開放式廚房及傢俬現樓示範單位，涉及為第1A座26樓C室，實用面積387平方呎，擁特高樓底。單位內有華麗吊燈及特色牆身為點綴，整個單位廳房同向，無論客廳、主人房及睡房均能開揚景，另室內設計同時配合全落地玻璃窗，大大增加全屋的採光度。

↓↓第1A座26樓C室↓↓

+ 5

特色牆身營造「城中森」氛圍

至於，另一伙兩房連開放式廚房及傢俬現樓示範單位，涉及為第1B座26樓F室，實用面積365平方呎，客飯廳連同開放式廚房長約4.3米，闊約2.4米，主人睡房長約 3米，闊約 2.1米，可靈活地擺放不同傢具。客廳亦連接特大三合一露台。

同時配備多幅特色牆身，利用大地色系的物料配合充滿大自然感覺之平面素材，令室內空間有「城中森」的氛圍。飯廳連接開放式廚房，開放式廚房配備廚櫃並附設電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等配備。單位浴室亦以墨綠色牆身配以圓角處理的鏡框。

↓↓第1B座26樓F室↓↓

+ 3