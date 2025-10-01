「四大探長」韓森昔日資產　旺角舊樓6200萬沽蝕4成　澳門客接貨

位於核心區旺角、曾由「四大探長」之一的韓森或有關人士擁有的西洋菜南街132號全幢舊樓物業，最新獲澳門老牌發展商家族成員以約6,200萬元買入全幢，原業主資深投資者黎永滔持貨約16年，帳面貶值約39%或3,900萬元。



該全幢物業原由內地護膚品牌植物醫生以每月約45萬元租用作全幢旗艦店。據悉，植物醫生最新以每月約18萬元續租地舖兩年。



市場消息透露，位於旺角中心對面、為1967年落成的西洋菜南街132號全幢商住物業，樓高6層，總樓面面積約4,086平方呎。

早年由「四大探長」韓森持有 其後政府沒收推出拍賣

西洋菜南街132號全幢舊樓早年由「四大探長」前新界區總華探長韓森或有關人士持有，1970年買入價僅約14萬元。惟韓森於1971年8月份退休，其後廉政公署於1974年成立，因涉嫌貪污而被通緝的韓森其後逃亡至台灣，最後於1999年8月份離世。

由於韓森離世，律政司司長其後追討韓森懷疑貪污得來的資產，韓森親屬在2006年與律政司達成庭外和解，同涉及意交出總值1.4億元的資產，當中包括西洋菜南街132號全幢物業。其後在2009年10月，政府產業署把西洋菜南街132號全幢推出拍賣，最終由資深投資者黎永滔以1.01億元買入作收租用途。

2009年買入價1.01億 黎永滔帳蝕3900萬

以最新澳門老牌發展商家族成員的買入價6,200萬元計算，該全幢物業在過去約16年，帳面貶值約39%或3,900萬元。

西洋菜南街132號全幢舊樓。

年初6300萬購鄧成波家族加連威老道全幢銀主盤

值得留意，上述新入市的澳門老牌發展商家族成員，見香港的工商舖價格由高位大幅回落，近年已一直物色合適的放盤，如今年初 (2025年1月)斥資約6,300萬元買入尖沙咀加連威老道32A號全幢舊樓銀主盤。

鄧成波家族蝕近八成

值得留意，上述尖沙咀加連威老道32A號全幢舊樓原本由舖王鄧成波家族持有，鄧氏家族於在2018年以大約3億元買入，即澳門老牌發展商家族成員的成交價，較7年前波叔買入價大幅折讓79%。