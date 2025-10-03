投資客翻新西營盤舊樓收租、內籠新淨企理 回報高達7.3厘
撰文：李煥好
近期租務市場持續暢旺，部分舊樓更受到收租客追捧。西營盤永利大廈一伙一房單位最新以月租1.4萬元租出，呎租約65.1元。據悉，業主為長線投資客，自今年6月才購入單位，三個月即享逾7.3厘租金回報率。
美聯物業高級分區營業經理林懋霖表示，上述租賃單位為永利大廈中層D室，實用面積約215平方呎，屬一房間隔。單位最新以月租1.4萬元租出，呎租約65.1元。據了解，該廈樓齡約47年，但位置鄰近港鐵站及德輔道西電車路，交通便利，因此吸引投資者入市。
翻新後三個月速租 回報高達7.3厘
代理透露，業主為長線投資客，於今年6月以約230萬元購入上述單位，並即時進行翻新後放租。最終在短短三個月內成功以1.4萬元租出，按購入價計算，租金回報率高達7.3厘。放盤相片可見，單位現時內籠新淨企理。
